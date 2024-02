“No all’aumento dell’addizionale Irpef”: Forza Italia lancia la raccolta firme

Grosseto. Sabato 17 e domenica 18 febbraio, a Grosseto e in tutte le altre province toscane, Forza Italia si mobiliterà per raccogliere le firme contro l’aumento dell’addizionale Irpef, “approvato dalla Giunta regionale per pareggiare il bilancio della sanità a spese dei cittadini toscani”, si legge in una nota del partito.

“Oltre alla raccolta firme, nelle giornate di sabato e domenica verranno distribuiti degli opuscoli informativi, per spiegare ai cittadini cosa sta succedendo in Toscana, dove la Giunta regionale ha aumentato l’Irpef di 200 milioni di euro per coprire il ‘buco’ della sanità e dove, peraltro, è peggiorato il livello qualitativo – termina il comunicato -, aumentando addiri6ura i tempi di a6esa per ricevere le prestazioni.