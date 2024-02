Verso le amministrative, nasce ‘I love Grosseto’: “E’ la più grande coalizione civica mai esistita”

Grosseto. “Il 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino, verrà ricordato come la più grande dichiarazione d’amore verso la nostra terra, verso i nostri concittadini. Donne e uomini di buona volontà che si prendono il solenne impegno di contribuire a realizzare un progetto molto ambizioso, dare vita alla più grande coalizione civica mai esistita prima, denominata ‘I love Grosseto’, con l’obiettivo di far scoprire e riscoprire ai cittadini la bellezza e l’utilità di un gesto libero e quindi rivoluzionario: la partecipazione. Vogliamo creare le condizioni per far sbocciare l’amore vero tra la politica, le istituzioni ed i cittadini, riportando questi ultimi a ricoprire un ruolo da protagonisti delle scelte di governo del territorio; a riavvicinarsi alla politica, perché si fa seria”.

A dichiararlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Grosseto Giacomo Gori, portavoce di un gruppo di cittadini e attivisti grossetani, “fortemente motivati a generare uno tsunami politico in grado di portare via tutto e ricominciare daccapo”, spiega il consigliere pentastellato.

La grande coalizione civica

“L’esperienza fin qui maturata all’interno delle istituzioni ci pone nella condizione di conoscere profondamente tutti quegli aspetti che generano malapolitica, decisioni incomprensibili, immobilismo di fronte ai problemi reali che condizionano la vita dei grossetani – sottolinea Gori -. Vogliamo trasferire tutte le nostre conoscenze ai cittadini, per renderli responsabili, ma anche consapevoli dell’esistenza di un altro modo di fare politica, concreto, pragmatico, metodico, libero dai condizionamenti dei partiti, dalla dicotomia destra/sinistra, libero dalle ideologie. Un Comune si governa con i fatti, con l’impegno sul campo, non con le ideologie.

“Ma l’esperienza da sola non basta; occorre anche autorevolezza e credibilità da parte dei proponenti. E chi è entrato in politica con il Movimento 5 Stelle, chi ha fatto politica soltanto con questo movimento, che ha nel proprio Dna il civismo e la partecipazione vera, ha la necessaria credibilità e autorevolezza, guadagnata anche sul campo in quasi 15 anni di attività – continua Gori -. Nessun’altra forza politica è credibile quando si parla di civismo. L’unico civismo che conoscono è quello finto, quello delle ‘liste civiche civetta’, ‘delle liste del sindaco’; con il solo scopo di prendere in giro i cittadini per qualche voto in più. Un progetto così ambizioso ha la necessità di avere di avere molto tempo a disposizione. Per questo, già da oggi, la macchina organizzativa si metterà in moto, a distanza di 3 anni e mezzo dalle prossime elezioni amministrative del capoluogo. Il tempo e le idee sono dalla nostra parte. Il tempo delle idee è dalla nostra parte”.

“Lanciamo l’appello a partecipare: cittadini, associazioni, organizzazioni, contattateci per avere maggiori informazioni e aderire fin da subito alla costituzione della coalizione che ama Grosseto – termina Gori -. I love Grosseto”.

Come aderire

E’ possibile manifestare il proprio interesse visitando il sito www.ilovegrosseto.it e compilando il form di richiesta di informazioni, oppure contattando direttamente il consigliere comunale Giacomo Gori.