Trattori, Pd: “Ritardi Ministro su pagamenti Pac hanno messo in ginocchio agricoltori”

“Con l’esenzione Irpef sotto ai 10mila euro, che aveva colpevolmente tolto e poi maldestramente rimesso, Giorgia Meloni crede di aver risolto tutti i problemi dell’agricoltura. Purtroppo non è così e le responsabilità non solo soltanto dell’Europa, come la destra vuole farci credere.

Uno dei maggiori problemi degli agricoltori è infatti la liquidità, che è stata compromessa dall’inflazione e dai continui ritardi dei pagamenti della Pac ed in particolare dell’ecoschema 1 (il cosiddetto Classyfarm). Se il Ministro Lollobrigida, invece di perdere tempo con inutili battaglie ideologiche, avesse sollecitato la controllata Agea che si occupa dei pagamenti, molti agricoltori non sarebbero in questa situazione”: è quanto riporta una nota congiunta di Marco Simiani e Stefano Vaccari, rispettivamente capogruppo del Pd in Commissione Ambiente e Agricoltura di Montecitorio.