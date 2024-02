Fuoriuscita dei consiglieri dal gruppo Lega, il sindaco: “Coalizione sarà ancora più granitica”

Grosseto. “Prendo atto della scelta dei consiglieri comunali Alessandro Bragaglia, Alfiero Pieraccini, Ludovico Baldi e dell’assessore Angela Amante”.

A dichiararlo è Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.

“Si tratta di un nuovo inizio che, ne sono certo, è destinato a rendere la nostra coalizione ancora più granitica, ancora più vincente. Oggi più che mai è solida in tutti noi la consapevolezza di quanto sia necessario restare uniti come coalizione di maggioranza, in modo da garantire alla città un governo ancora più stabile e forte – termina il sindaco -. I componenti del nuovo gruppo che va formandosi hanno confermato piena lealtà a me e al popolo di centrodestra: su queste basi si fondano i nostri rapporti. Questo presupposto sarà il minimo comune denominatore che vedrà avanzare assieme tutte le anime della coalizione”.