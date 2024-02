“Il Ministro Salvini è senza vergogna: non solo non riesce a trovare le risorse annunciate e promesse da mesi sulla Tirrenica, ma dà la colpa agli enti controllati dal suo Ministero, come Anas, e soprattutto addossa le responsabilità ai Governi precedenti: facendo finta di dimenticare che la Lega è stata al Governo del Paese 4 anni degli ultimi 6, con il Conte I, Draghi e Meloni”: è quanto dichiara il capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.