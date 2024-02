Tirrenica, Simiani: “Fratelli d’Italia scarica Salvini?”

Grosseto. “Comprendo umanamente il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, che si trova ogni giorno a cercare di difendere l’indifendibile sui continui ritardi del suo Governo sullo stanziamento delle risorse necessarie per realizzare la Tirrenica. Se però rinuncia a chiedere i soldi a Matteo Salvini e pensa di risolvere tutti i problemi solo con i bilanci della Regione Toscana, o si prende gioco dei cittadini o non crede nemmeno lui alle false promesse del Ministro delle Infrastrutture“: è quanto dichiara il capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sulle parole dell’esponente di Fratelli d’Italia, che sollecitava il Governatore della Toscana a finanziare l’ammodernamento della Tirrenica.