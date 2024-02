Forza Italia nomina il coordinamento provinciale: tutti i membri

Grosseto. Si è riunito ieri il coordinamento provinciale di Forza Italia per ampliare il direttivo, già parzialmente delineato in occasione dell’elezione del coordinatore provinciale Roberto Berardi, avvenuta per acclamazione al congresso tenutosi lo scorso 16 dicembre.

Oltre alle nomine, molti sono stati gli argomenti trattati, con particolare attenzione alla prossima sfida elettorale europea ed alle elezioni amministrative che vedranno al voto 14 Comuni maremmani.

Questa la composizione del direttivo: