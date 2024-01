Milleproroghe, Pd: “Stop a casello Tirrenica tra San Pietro in Palazzi e Rosignano”

“L’emendamento al Milleproroghe per eliminare il casello tra San Pietro in Palazzi e Rosignano, in provincia di Livorno. ė stato inserito dal Pd tra i ‘segnalati’ e verrà quindi votato nei prossimi giorni dalle Commissioni competenti di Montecitorio.

Finalmente, dopo il passaggio di competenze per la realizzazione della Tirrenica da Sat ad Anas, sarà possibile togliere un’assurda tassa che gli automobilisti sono costretti a pagare per soli tre chilometri. Un tema ripreso, in queste ore, anche con una mozione presentata dal Pd in Consiglio regionale in Toscana, che anche in passato si era pronunciato per lo stop; gli enti, le comunità locali ed il Partito Democratico a tutti i livelli stanno infatti portando avanti da tempo questa battaglia. Anche i parlamentari di destra hanno annunciato sulla stampa che il casello va tolto, nonostante il Ministro Salvini abbia autorizzato nelle scorse settimane l’aumento del pedaggio.

Vedremo a breve se il nostro emendamento verrà approvato e se la destra sta dalla parte dei pendolari e dei cittadini, come dice, o con i concessionari autostradali”: è quanto riporta una nota dei deputati Pd e firmatari dell’emendando Marco Simiani, Emiliano Fossi e Simona Bonafè.