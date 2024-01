Dl Energia, il Pd: “Stop a concessioni geotermiche nelle aree di pregio”

“Sulla aree idonee per la geotermia si apre finalmente uno spiraglio: anche il Governo e la destra, dopo aver respinto i nostri emendamenti al Dl Energia, sembrano aver preso atto che non si possono continuare a deturpare territori con trivellazioni impattanti che compromettono le scelte autonome di sviluppo e le vocazioni locali”: è quanto dichiarano i deputati del Pd Federico Gianassi e Marco Simiani sul loro ordine del giorno approvato da Montecitorio, che impegna il Governo a garantire alla Regioni la scelta delle aree idonee per la ricerca e lo sfruttamento della geotermia.

“Va colmato prima possibile un evidente vuoto normativo rimarcato anche da una sentenza della Corte costituzionale: dove le Regioni hanno individuato territori non compatibili con lo sfruttamento geotermico, non possono essere rilasciati permessi. Ci auguriamo che il Governo Meloni concretizzi velocemente questo principio con una legge apposita”: concludono i deputati.