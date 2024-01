Esercito a Grosseto, il Pd: “La resa del sindaco penalizza la città”

Grosseto. “Una città come Grosseto che viene militarizzata è una sconfitta per l’amministrazione comunale che non ha saputo promuovere politiche efficaci di sicurezza e inclusione. La Giunta non ha utilizzato e valorizzato le competenze e le risorse della Polizia Municipale, ecco perché ha dovuto ricorrere all’esercito per gestire la sicurezza in città. Il sindaco, invece di chiedere più risorse e personale per le forze dell’ordine, finisce per screditare il lavoro, complicato e difficile, di tanti uomini e donne che ogni giorno sono sulla strada per difendere le nostre comunità locali. Un sindaco che plaude a questa situazione ammette il proprio fallimento”: è quanto dichiarano il deputato del Pd Marco Simiani, Demetrio Cozzupoli, segretario dell’Unione Comunale del Pd, e Davide Bartolini, capogruppo del Pd del Comune di Grosseto, sulla notizia che nel capoluogo maremmano arriverà l’esercito per presidiare il territorio.

“Con la destra Grosseto è diventata una città purtroppo meno sicura, ma questa situazione, senza politiche concrete di prevenzione, ma di repressione, non porterà alcun beneficio. Anzi, causerà gravissimi problemi alla vocazione ricettiva e turistica del territorio”, concludono gli esponenti del Pd.