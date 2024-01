CasaPound: al via il tesseramento per il 2024

Grosseto. Si svolgerà sabato 20 gennaio a Grosseto, in piazza Cavalieri n.4, dalle 17.30 alle 20, la “Festa del tesseramento 2024″ di CasaPound Italia, appuntamento con il quale ogni anno il movimento apre la propria campagna di iscrizione.

“In un periodo dove si sta evidenziando ancora di più che nel panorama politico di oggi esiste chi si limita alla sterile polemica per cercare di guadagnare uno spazio di visibilità che sta miseramente perdendo e chi invece vive la politica come un’azione quotidiana – si legge in una nota del movimento -, fatta di gesti concreti e iniziative che hanno l’obiettivo di risollevare una nazione e tutto il continente europeo, CasaPound si mostra ancora in trincea dopo 20 anni dalla sua nascita. Sabato 20 gennaio sarà possibile dunque tesserarsi e dimostrare che l’azione ha sempre ragione. Nell’occasione sarà possibile per i più giovani conoscere e comprendere le vedute e gli obiettivi del Blocco Studentesco, movimento giovanile appena nato nella nostra città, con particolare interesse al mondo della scuola”.