Nuovo carcere, Rossi: “Firmato accordo tra Ministero e Agenzia per il Demanio”

Grosseto. “Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto oggi per la realizzazione del futuro polo penitenziario che sorgerà nella ex caserma dell’esercito ‘Barbetti’ a Grosseto, con la firma dell’accordo d’acquisizione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia per il Demanio dell’area. Si porta così a conclusione con questo atto un lungo iter che si protraeva dal 2019”: a dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia

“Riqualificheremo così – spiega il deputato – un’area molto importante che si trova alle porte della città, che si estende per circa 15 ettari, composta da 32 edifici, per un totale di oltre 145mila metri cubi complessivi, e una superficie di circa 30mila metri quadrati. Un’area d’importanti dimensioni che consentirà al Dap – Dipartimento amministrazione penitenziaria di creare un polo penitenziario moderno e funzionale, in grado di migliorare sensibilmente la situazione carceraria sia della Maremma che della Toscana. L’operazione voluta da sempre da Fratelli d’Italia, oltre che a garantire livelli di maggior sicurezza lavorativa per tutto il personale della Polizia penitenziaria e per gli stessi detenuti, rappresenta un’importante operazione di rigenerazione urbana per la città, accanto all’ospedale Misericordia”.

“Sono davvero soddisfatto per questo importante passaggio di consegne avvenuto oggi con la firma dell’atto. Ancora una volta il Governo Meloni, attraverso il Ninistro Nordio e il sottosegretario Del Mastro delle Vedove, mettono al centro dell’azione governativa l’attenzione sulla sicurezza degli italiani, dando finalmente risposte concrete alle istanze che da tempo chiedeva il territorio maremmano. Sono soddisfatto doppiamente anche come assessore all’urbanistica poiché rappresenta una rigenerazione urbana di un’area abbandonata, in un’area sensibile della città, con evidenti sviluppi economici per tutto il territorio“, conclude Fabrizio Rossi.