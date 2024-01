Sinistra Italiana: Nicola Menale confermato segretario provinciale

Grosseto. Si è svolto lunedì 15 gennaio il congresso provinciale della Federazione grossetana di Sinistra Italiana. Un momento di dibattito e riflessione che ha spaziato dai grandi temi dell’attualità nazionale ed internazionale alle questioni più importanti della provincia grossetana.

“La discussione ha riguardato i tanti conflitti internazionali che rappresentano la preoccupazione più grande della nostra epoca, l’allargarsi degli scenari di guerra, le migliaia di morti e le crisi umanitarie conseguenti che dovrebbero essere motivo di grande mobilitazione per stimolare tutti verso la ricerca di una pace che purtroppo in troppi sembrano non volere – si legge in una nota della Federazione di Grosseto di Sinistra Italiana –. Per poi affrontare i temi di rilevanza nazionale che la Sinistra è riuscita in questi anni a portare all’ordine del giorno, come la riduzione dell’orario di lavoro ed il salario minimo. Temi fondamentali per il futuro di milioni di persone, vista anche l’inflazione galoppante, che la destra sta completamente ignorando dimostrando di non pensare agli interessi di tanti italiani, ma a quelli di pochi privilegiati che grazie a questo Governo si arricchiranno ulteriormente sulle spalle dei lavoratori”.

“Una destra che a livello nazionale dimostra di non saper risolvere un problema e che a livello territoriale nella nostra provincia ha già da tempo anticipato questo fallimento – prosegue il comunicato –. Basti pensare al cattivo governo di Grosseto, che in pochi anni è diventata una realtà irriconoscibile entrando in una profonda crisi che riguarda tutti gli aspetti della vita della città: dall’economia alla cultura, alla socialità. Di fronte a tale crisi che si sta allargando a tutta la provincia, dal congresso di Sinistra Italiana è partito un invito a tutta quella politica che guarda con preoccupazione tale situazione a rimboccarsi le maniche e lavorare a progetti alternativi per la città e per molti comuni maremmani che tra poco andranno al voto”.

Con questo obiettivo continuerà l’impegno di Sinistra Italiana ed in particolare del suo segretario provinciale Nicola Menale, confermato proprio durante il congresso che ha visto anche l’elezione della tesoriera Cinzia Tomassoli.

Per chi fosse interessato ad avere informazioni su Sinistra Italiana può contattare il partito alla mail sinistraitalianagrosseto@gmail.com.