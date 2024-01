Disturbi alimentari, Azione: “Rendere strutturale fondo per il contrasto”

Grosseto. “Il fondo per il contrasto ai disturbi dell’alimentazione non solo va rifinanziato, ma va reso strutturale”: a dichiararlo è il segretario provinciale di Azione Grosseto, Francesco Grassi.

“Si tratta di garantire tutto il supporto possibile alle quasi quattro milioni di persone, per lo più ragazzi in età adolescenziale e preadolescenziale, che combattono contro anoressia, bulimia, vigoressia, binge-eating – spiega Grassi –. È per questo motivo che l’onorevole Daniela Ruffino di Azione presenterà un emendamento al Decreto Milleproroghe e noi ne siamo molto felici. La scelta della Meloni di non rifinanziare il fondo da 25 milioni istituito dal Governo Draghi è stato uno schiaffo inaccettabile ai più fragili ed alle loro famiglie. Il Governo ammetta l’errore e rimedi, trovando una soluzione strutturale. Un Paese civile non lascia soli i più deboli”.

“Siamo felici – annuncia Grassi – di dare il nostro sostegno alla manifestazione di venerdì 19 gennaio, alle 15, in piazza Dante a Grosseto, organizzata da tante associazioni che in tutta Italia si sono mobilitate per chiedere l’immediato ripristino dei fondi; fra queste ‘Chiedimi come sto’ (Udu e Rete degli studenti medi), Fondazione Fiocchetto Lilla, ‘Animenta’. Invitiamo la cittadinanza sensibile alla tematica a partecipare numerosa”.