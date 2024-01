I Giovani Democratici crescono: due grossetani nella segreteria regionale

Grosseto. Nella nuova segreteria regionale dei Giovani Democratici, guidata dal Senese Filippo Giomini, hanno fatto il loro ingresso due grossetani.

Da un lato la conferma di Giacomo Manni, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Follonica, nella veste di responsabile degli amministratori locali dei Giovani Democratici della Toscana; dall’altro un nuovo ingresso nella segreteria, con Cristian Marchini (nella foto), segretario della federazione di Grosseto, neo coordinatore dei temi della giustizia e della legalità.

“I Giovani Democratici di Grosseto sono una grande squadra ed è grazie al lavoro svolto in questi anni sia al livello locale che regionale, avviato già dal precedente segretario di federazione Luca Giommoni, che siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato riconosciuto a tutti i livelli della giovanile della Toscana – si legge in una nota del movimento -. Il lavoro che ci aspetta sarà carico di una responsabilità importante e stimolante: riuscire ad intercettare e farsi portavoce dei bisogni e delle esigenze delle tante ragazze e ragazzi che, a maggior ragione in questo periodo, chiedono risposte alle istituzioni ed alla politica”.