Stabilimenti balneari, Fabrizio Rossi: “I Comuni maremmani estendano le concessioni”

Grosseto. “I Comuni della nostra costa in provincia di Grosseto, in attesa della normativa definitiva che metta la parola fine alla procedura di infrazione, estendano le concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2024, a tutela delle nostre imprese e degli operatori del settore, da sempre priorità per Fratelli d’Italia e per il Governo Meloni.

Negli ultimi giorni, l’interlocuzione fra il nostro Governo e la Commissione europea ha visto un’accelerazione per la definizione di una normativa condivisa, che disciplini la materia delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, senza ulteriori incertezze interpretative e applicative. L’obiettivo per noi resta la tutela di un settore strategico per il turismo del nostro Paese, simbolo da sempre peculiare e connotativo valorizzato da imprese familiari che hanno diritto, dopo anni, ad avere certezze”.

Lo scrive, in una nota, il deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.