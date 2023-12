Italia Viva: Luca Ceccarelli eletto per acclamazione presidente della zona grossetana

Grosseto. Si è tenuto ieri il congresso di Italia Viva per l’elezione del Presidente della zona grossetana.

Luca Ceccarelli, 49 anni, è stato eletto per acclamazione. Ceccarelli rappresenterà quindi il partito per i comuni di Grosseto, Magliano in Toscana, Campagnatico e Roccastrada.

“Ringrazio gli iscritti per la fiducia che hanno riposto in me – ha dichiarato Ceccarelli -. Il presidente del capoluogo ha una grande responsabilità, perché la città di Grosseto vive una fase delicata e complessa, nella quale l’attenzione verso i problemi e le necessità che i cittadini evidenziano quotidianamente deve essere massima. La presenza di Valerio Pizzuti in Consiglio comunale è preziosa e il rapporto sarà di stretta collaborazione”.

“Anche i Comuni che fanno parte della zona – ha continuato il neo presidente – meritano di essere seguiti con grande impegno, poiché, nelle loro differenze, evidenziano una grande dinamicità e rappresentano un patrimonio importante per l’economia e lo sviluppo della Maremma. Sarebbe miope o comunque ingeneroso considerarli semplicemente realtà minori o periferiche, meritano bensì di essere centrali e protagonisti”.