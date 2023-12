Riconoscimenti dalla Regione alle cooperative, il sindaco “Il Comune non è stato invitato”

Scansano (Grosseto). “In relazione all’articolo di Fratelli d’Italia uscito nei giorni scorsi sulla stampa, riconfermando l’apprezzamento di tutta la mia amministrazione per il riconoscimento della Regione Toscana alla Cantina Cooperativa dei Vignaioli di Scansano e alla Cooperativa agricola Pomonte per il raggiungimento di 50 e 70 anni di attività, attività importantissime per il nostro comune, preciso, come già detto nel comunicato per le congratulazioni alle due cooperative, che il Comune di Scansano non è stato invitato, né ne era a conoscenza”.

A dichiararlo è il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi.

“Se lo avessi saputo avrei sicuramente partecipato all’evento a nome di tutte le cittadine e cittadini di Scansano – spiega il sindaco -, come ho fatto in altre occasioni”.