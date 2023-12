Accesso al Runts con Spid, Fratelli d’Italia: “Dal Governo sempre più attenzione al Terzo Settore”

Grosseto. “Il Runts è il Registro unico nazionale del Terzo Settore, strumento che consente a tutti di conoscere le caratteristiche fondamentali degli Enti del Terzo Settore e alle organizzazioni iscritte, comprese le agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore”.

A dichiararlo è la responsabile regionale del dipartimento Terzo Settore di Fratelli d’Italia, Simonetta Baccetti.

“Grazie al Governo Meloni, da mercoledì 13 dicembre, ogni cittadino potrà accedere al Registro unico nazionale del Terzo Settore attraverso il proprio Spid. Un’ottima novità che rappresenta, come riporta il vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, un passo epocale verso quella piena trasparenza che contribuirà a rafforzare l’alleanza tra i cittadini e gli oltre 119mila enti iscritti al Runts. Tutto questo conferma l’attenzione del Governo per il Terzo Settore e conferma il ruolo dell’Italia di assoluta avanguardia in Europa”, conclude Simonetta Baccetti.

Di seguito, il link del Ministero per l’accesso al Runts: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/