Italia Viva va a congresso: sarà eletto il presidente di Grosseto e della sua zona

Grosseto. Mercoledì 20 dicembre si svolgerà il congresso di Italia Viva per l’elezione del presidente della zona grossetana che comprende, oltre al capoluogo, i comuni di Campagnatico, Magliano in Toscana e Roccastrada.

Il seggio grossetano si trova in via della Pace 109/111 e sarà aperto dalle 15 sino alle 19.

“Italia Viva è un partito aperto al confronto, presente sui territori quale punto di riferimento per tutti coloro che si riconoscono nell’obiettivo di un riformismo moderno e commisurato alle nuove richieste della nostra società – si legge in una nota del partito -. Italia Viva è presente sul territorio provinciale e in un anno ha raddoppiato gli iscritti. Il momento del congresso stimolerà ulteriormente la partecipazione democratica di tutti i cittadini interessati ad una crescita dei propri territori”.

“Italia Viva è dunque pronta per affrontare la prossima stagione di elezioni amministrative, che interesseranno numerosi Comuni della provincia, così come le elezioni europee del 2024. Potranno votare solo gli iscritti a Italia Viva dei Comuni interessati, nelle modalità stabilite dalle regole congressuali, e sarà sufficiente scrivere sulla scheda il nome e il cognome del candidato preferito – termina il comunicato -. Italia Viva invita tutti gli iscritti a recarsi presso il seggio per esprimere il loro voto, auspicando la massima partecipazione”.