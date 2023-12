Forza Italia: Valentina Corsetti nominata coordinatrice provinciale di Azzurro Donna

Grosseto. Il coordinamento provinciale di Forza Italia Grosseto annuncia la nomina di Valentina Corsetti come coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.

“Con la sua dedizione e competenza – si legge in una nota del partito –, Corsetti contribuirà all’ulteriore consolidamento e sviluppo delle iniziative volte a promuovere il ruolo della donna nella società e a sostenere le tematiche di interesse femminile”.

Il neo coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Berardi, eletto ieri al termine del congresso del partito azzurro, dichiara: “Siamo entusiasti di accogliere Valentina Corsetti nel ruolo di coordinatrice provinciale di Azzurro Donna. Confidiamo nella sua capacità di guidare con determinazione e sensibilità, portando avanti la nostra visione per un coinvolgimento attivo delle donne nella politica e nella comunità locale.”

“In primo luogo, desidero esprimere la mia gratitudine per la fiducia che mi è stata accordata nel ricoprire questo incarico – dichiara Valentina Corsetti -. Azzurro Donna non è solo un settore tematico all’interno del nostro partito, ma rappresenta l’impegno tangibile di Forza Italia per promuovere l’uguaglianza di genere e la partecipazione attiva delle donne nella vita politica e sociale del nostro Paese. Rinnovo gli auguri di buon lavoro al coordinatore provinciale Roberto Berardi eletto nel congresso di ieri, esprimo gratitudine per l’opportunità e mi impegno a lavorare instancabilmente per promuovere gli ideali di Azzurro Donna e contribuire al progresso della società locale”.