Cultura, Simiani: “Il Ministero intervenga per riqualificare la città rupestre di Vitozza”

Grosseto. “Riqualificare l’area di Vitozza, in provincia di Grosseto, la città rupestre più grande d’Italia dopo Matera, che versa in uno stato di degrado, ma che potrebbe rappresentare un volano per lo sviluppo economico locale”: è quanto chiede il deputato del Pd Marco Simiani, in un’interrogazione al Ministri della cultura e dell’ambiente depositata a Montecitorio.

“La località di Vitozza è un rilevante insediamento rupestre localizzato nel comune di Sorano e rappresenta un patrimonio naturale di fondamentale valore storico, culturale e ambientale. Si tratta infatti di uno straordinario parco archeologico, popolato da piante, che creano quasi una foresta e insediamenti rupestri che testimoniano la presenza dell’uomo fin dall’antichità. L’area rappresenta una opportunità di crescita territoriale dal punto di vista turistico e ricettivo: il sindaco di Sorano non ha le risorse economiche per gli interventi necessari ed è quindi urgente ed opportuno lo stanziamento di finanziamenti statali”: conclude Marco Simiani.