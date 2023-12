Tortello maremmano, Rossi: “Mi batterò per ottenere riconoscimento marchio Igp”

Grosseto. “È giusto che il tortello maremmano, uno dei simboli della nostra eccellenza gastronomica e alimentare, venga tutelato con il riconoscimento del marchio d’indicazione geografica protetta Igp“.

È quanto afferma Fabrizio Rossi, deputato grossetano e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia, dopo aver incontrato questa mattina il presidente Giovanni Caso e il direttore generale Andrea Biondi, di Confesercenti Grosseto, promotori di questo importante progetto.

“Quello su cui sta lavorando da mesi Confesercenti Grosseto è un progetto che mi trova pienamente d’accordo – sottolinea Rossi -. Legare la nostra terra ad un prodotto tipico e così diffuso merita un riconoscimento, che vada al di là della semplice popolarità. Proprio in quest’ultimi giorni il Ministero dell’agricoltura e sovranità alimentare ha approvato con un decreto il marchio Igp per i cantuccini toscani, quindi mi sembra davvero un’ottima iniziativa quella di poter dare anche il riconoscimento, e quindi la tutela, al tortello maremmano, che lega la tradizione e il territorio agli antichi sapori sempre attuali dell’eccellenza italiana. Inoltre deve servire contro i molteplici tentativi di contraffazione che purtroppo molto spesso si registrano ai danni dell’Italia”.

“Tutelare le nostre eccellenze agroalimentari, il nostro Made in Italy, con il riconoscimento del marchio Igp, oltre che ad avere una maggiore promozione del prodotto sia in Italia che all’estero, garantirà una specifica protezione a vantaggio della qualità delle materie prime utilizzate. Quindi, ben vengano queste iniziative, come quella promossa da Confesercenti Grosseto, sulla tutela di un prodotto unico come il tortello maremmano. Mi farò promotore con il Ministro Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio La Pietra affinché sia accelerato l’iter burocratico per arrivare al riconoscimento del marchio Igp. Valorizzare e tutelare la gastronomia e i prodotti tipici di un territorio come quello maremmano, sono sicuro, porterà anche notevoli vantaggi per tutte le nostre imprese”, conclude Fabrizio Rossi.