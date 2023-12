Corso universitario Its su sport e turismo: via libera dal Consiglio comunale

Grosseto. Votato e approvato in Consiglio comunale l’istituzione di un corso universitario Its sullo sport e sul turismo a Grosseto.

«I corsi universitari Its si sono dimostrati, in altre città e in altri settori, delle grandi opportunità di lavoro per i giovani che li hanno frequentati», precisa il consigliere comunale di Forza Italia Ppe Amedeo Gabbrielli.

In realtà era stato presentato un emendamento, in modo da procedere a una ricerca sul mercato per verificare la domanda del territorio.

Il consigliere di Forza Italia Ppe ha però deciso di non accettarlo, perché è implicito che l’Università, prima di partire, verificherà la domanda del territorio.

«Accettare l’emendamento avrebbe voluto dire rimandare la delibera di richiesta di un Its sullo sport e turismo per Grosseto – puntualizza Amedeo Gabbrielli – L’istituzione del corso Its a Grosseto è una richiesta che non vuole togliere nulla agli altri comuni, bensì rappresenta un’assoluta novità e un’opportunità da cogliere. Se partisse in modo positivo a Grosseto, dove 500 studenti hanno già scelto scelto l’indirizzo sportivo all’interno delle scuole superiori, potrebbe essere l’inizio per altri corsi a diversa specificità sportiva che potrebbero svolgersi in altri comuni».