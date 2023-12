Igp a Consorzio cantuccini toscani, Rossi: “Benefici anche per aziende maremmane”

Grosseto. “Con l’attribuzione dell’Igp, Indicazione geografica protetta, per il Consorzio dei cantuccini Toscani, che attualmente nella nostra regione riunisce 21 imprese del settore dolciario che hanno tra gli scopi quello di valorizzare e tutelare una delle specialità del comparto agro-alimentare dei prodotti da forno, conosciute e apprezzate in tutto il mondo, come nel caso specifico quella del Cantuccino toscano, il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, guidato dall’onorevole Francesco Lollobrigida, ha voluto ancor più valorizzare un prodotto giudicato tra le eccellenze del nostro Paese.

Il Consorzio dei cantuccini toscani si è costituito lo scorso 8 settembre, facendo propria l’eredità della precedente Associazione tra produttori di cantuccini toscani alle mandorle, che si era sciolta dopo 12 anni di attività. Adesso, grazie al decreto appena approvato, le nostre aziende toscane, di cui due maremmane, Corsini di Castel del Piano e Le Logge di Massa Marittima, che gravitano nella provincia di Grosseto, beneficeranno così di una maggiore garanzia di promozione sia in Italia che all’estero, ma soprattutto di una specifica protezione contro i molteplici tentativi di contraffazione che purtroppo si registrano in questo settore. Ancora una volta l’esecutivo Meloni si è mostrato attento alla salvaguardia delle nostre eccellenze e alla tutela del Made in Italy”.

È quanto afferma Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito.