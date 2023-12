Tirrenica, Simiani: “Lavori nel 2025? Salvini venga a confermare in Parlamento”

Grosseto. “Se le notizie di stampa sul completo finanziamento della Tirrenica e sull’inizio dei lavori tra 13 mesi fossero confermate saremmo i primi a complimentarsi per la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per la viabilità del Centro Italia. Purtroppo però, dopo che il Governo Meloni, nonostante le ripetute promesse elettorali, ha soltanto tagliato i fondi già finanziati per moltissime opere della Toscana, dall’Interporto di Livorno alla tramvia di Firenze, solo per fare alcuni esempi, non ci accontentiamo delle parole, ma vogliamo i fatti. Anche perché il Ministero delle Infrastrutture si era impegno ufficialmente ed entro dicembre 2023 a presentare al Cipess il nuovo schema di contratto tra Anas e Mit, di cui ad oggi non abbiamo notizie.

Non facciamo polemiche pretestuose, ma vogliamo solo rassicurazioni: per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Ministro Salvini affinchè venga a spiegare in Parlamento, e non solo sui media, il cronoprogramma dettagliato del completamento della Tirrenica e le risorse necessarie per finanziarlo”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.