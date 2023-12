Classifica qualità della vita, il sindaco: “Da Limatola solo chiacchiere da campagna elettorale”

Grosseto. “‘C‘è un tempo per ogni cosa’. Non è il caso di scomodare la Bibbia, ma caro Presidente, ti invito a una approfondita lettura, e riflessione, del Sacro testo. Comprenderai allora che far ridere o ballare non sono una colpa. Soprattutto quando l’agire amministrativo è sotto gli occhi di tutti”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e il gruppo di maggioranza che lo sostiene, che replicano al presidente della Provincia, Francesco Limatola, sulla classifica sulla qualità della vita stilata da Il Sole 24 Ore.

“L’amministrazione Vivarelli Colonna è riuscita a intercettare 38 milioni e 267mila euro di finanziamenti derivanti dal Pnrr: un piano dove nessun intervento comunale è in ritardo nei tempi e anzi, su alcune azioni, come la realizzazione dell’asilo in via Statonia, siamo addirittura in anticipo di un mese rispetto alla tabella di marcia stabilita dal Ministero. Una pioggia di oltre 38 milioni di euro a cui si aggiungono 5 milioni e 100mila euro derivanti dalla rigenerazione urbana. Una misura di finanziamento che ha consentito alla nostra amministrazione comunale – continua il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di realizzare e concludere per 500mila euro il bosco urbano nell’ex area Diversivo. E sempre a proposito di rigenerazione urbana è sotto gli occhi di tutti il parco attrezzato sul medesimo tratto del Diversivo per 2 milioni di euro, di cui è stato già terminato il primo stralcio. La ristrutturazione dell’ex Garibaldi in via Mameli conclude il percorso della riqualificazione urbana, assorbendo 2 milioni e 600mila euro. Dunque, caro presidente, non c’è alcun rischio di perdita di finanziamenti. Grosseto è perfettamente in linea con lo stato di avanzamento dei lavori. E a questo proposito, proprio parlando di ‘agire’, la città è in attesa di una risposta alla proposta della bretella di raccordo da via De’ Barberi e via Aurelia Sud. Abbiamo inviato la nostra proposta progettuale con allegato un protocollo di intesa all’amministrazione provinciale, ma siamo ancora qui ad aspettare”.

“Aspettare, a quanto sembra, un presidente che è ormai calato in pieno clima da campagna elettorale, interessato, almeno all’apparenza, più al proprio destino politico che a quello della collettività – sottolinea la nota –. Dunque nessun rischio. Nessun allarmismo su aspetti che, dati alla mano, smentiscono le sirene nefaste di chi parla senza avere cognizione di causa. La Provincia di Grosseto ha bisogno di un rilancio nell’azione governativa. La costituzione del Polo agroalimentare, eccellenza toscana e non solo provinciale, è un merito della Provincia targata Vivarelli Colonna e del centrodestra; è un ulteriore merito la costituzione del Distretto biologico che guarda appunto a una dimensione provinciale, cercando di riattivare un’azione asfittica di un processo di dignità dalle larghezze sovracittadine. ‘L’agire’ del Comune di Grosseto è dunque motore di quanti si stanno associando ad un progetto di rilevanza anche europea. Quanto alla sicurezza, la nostra amministrazione ha avuto ed ha il merito di combattere senza respiro ogni azione legata all’illegalità. Infiniti i tavoli di lavoro con la Prefettura e con la Questura che hanno portato le Forze di polizia ad agire e denunciare l’illegalità: è questa, caro Presidente, una delle tante ragioni che hanno portato la nostra Maremma a perdere posizioni nella speciale classifica della sicurezza pubblica stilata dal Sole 24 Ore. Sì, perché a un aumento di controlli e di denunce corrisponde una classifica sulla sicurezza oggettivamente più fragile”.

“Cosa fare allora? Occorrerebbe ad esempio che l’attuale Presidente della Provincia partecipasse ai tavoli sulla sicurezza in Prefettura come parte politica portando il suo contributo anche nelle vesti di rappresentante politico dell’intero territorio e non, invece, delegando tale compito alla parte tecnica, come è stato fatto negli ultimi anni. Il territorio provinciale ha tantissime potenzialità, ma occorre che l’azione governativa giochi un ruolo di sprone costante e quotidiano. Il Comune di Grosseto lo ha fatto e farà la sua parte per il futuro. Pensiamo al Pnrr, Rigenerazione urbana, distretto biologico, sicurezza: questi alcuni temi che con dati alla mano, si dimostra di aver agito per tempo e nel tempo. Ma come si diceva in apertura, ‘C’è un tempo per ogni cosa’ – termina Vivarelli Colonna -. Parole pienamente condivise dall’intero gruppo di maggioranza che sostiene la Giunta comunale. Gruppo che fa quadrato attorno alla figura del sindaco e continua a ritenerlo perno dell’azione amministrativa di rilancio della provincia”.