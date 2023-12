Azione si riunisce nel congresso regionale: presente anche una delegazione maremmana

Grosseto. Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, si prepara per il suo atteso congresso regionale, che si terrà sabato 16 dicembre dalle 9.00. L’evento avrà luogo al Grand Hotel Guinigi di Lucca e sarà aperto a tutti gli iscritti del partito, ai simpatizzanti, oltre che alle altre forze politiche, che saranno graditi invitati, e ai rappresentanti dei media.

“Il congresso rappresenta un momento chiave per Azione Toscana, offrendo l’opportunità di riflettere sulle conquiste del passato, ma anche sugli errori, e di delineare la visione e gli obiettivi futuri del partito per la regione. I membri iscritti avranno l’opportunità di partecipare attivamente, contribuendo con le proprie idee e prospettive per il progresso di tutta la Toscana e non solo del nostro partito – dichiara Marco Remaschi, segretario regionale uscente e candidato alla segreteria.-. L’evento sarà aperto dalle parole del leader del partito, Carlo Calenda, che si collegherà, presenterà una panoramica delle iniziative passate e discuterà delle strategie future per il partito”.

“Saranno inoltre invitati sul palco i rappresentanti delle altre forze politiche, al fine di promuovere un dialogo costruttivo ed inclusivo sulla governance e lo sviluppo della Toscana. Azione Toscana è impegnata a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e il congresso regionale rappresenta un passo significativo per consolidare questa missione. Il partito è aperto al confronto e alla collaborazione con altre forze politiche, con l’obiettivo comune di costruire un futuro migliore per la Toscana, viste anche le sfide elettorali previste per il 2024, ed è per questo che auspico la massima partecipazione al nostro congresso“, chiude Marco Remaschi.

La delegazione grossetana, guidata dal segretario provinciale Francesco Grassi, sarà composta dai delegati provinciali nominati in occasione del congresso provinciale, tenutosi recentemente a Grosseto, e sarà costituita dai seguenti membri del direttivo: Emilio Angelo Falletti, Paolo Bastianini, Ludmila Deli, Marco Azzolini, Antonio Tronconi, Felicia Ammendola e Giuseppe Monaci.