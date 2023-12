Parchimetri, Bernardini: “Bene possibilità di pagare con bancomat, accolta mia interrogazione”

Grosseto. “Dall’interrogazione sull’ammodernamento dei sistemi di pagamento a finalmente qualcosa di fatto”.

A dichiararlo è Rita Bernardini, consigliera comunale del gruppo misto di minoranza a Grosseto.

“A seguito del mio percorso di dialogo fatto con alcuni commercianti del centro storico, era emersa la necessità di adeguare i sistemi dei pagamenti dei parchimetri con l’utilizzo del bancomat – spiega la consigliera -. Alcuni commercianti riferivano che molto spesso i clienti erano costretti a rimanere per poco tempo all’interno dei negozi in quanto avevano il parchimetro in scadenza. Spesso capita che non abbiamo sufficiente moneta spicciola e ci dobbiamo accontentare del tempo che la sosta ci consente. Capita anche che non tutte le persone abbiano dimestichezza con le app e da qui la difficoltà ad utilizzare Easypark. Un’interrogazione che chiedeva questo, la possibilità di poter ammodernare i parchimetri e le tempistiche”.

“In questi giorni, la piacevole sorpresa: il parcheggio con la sbarra di via Ximenes (nella foto il parchimetro, ndr) è ora idoneo all’utilizzo del bancomat e già in funzione. Sono stati anche ammodernati i parchimetri dell’altra parte di via Ximenes, non ancora in uso in questo momento, ma si spera che quanto prima, magari, chissà, prima dell’inizio dello shopping natalizio, possano essere messi in funzione. Spero anche che altrettanta cosa possa essere fatta anche nei parcheggi a pagamento delle località balneari quali Marina di Grosseto e Principina Mare, dove, ad esempio, a seconda del gestore telefonico spesso non c’è nemmeno la connessione Internet – termina Bernardini -. Un ringraziamento anche ai commercianti per il loro contributo costruttivo a rendere più ‘smart’ il nostro centro storico”.