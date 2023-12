“Solidarietà all’assessore Giorgieri”: approvata la mozione dell’opposizione

Grosseto E’ stato un voto unanime, come raramente se ne vedono, quello del Consiglio comunale di Grosseto sulla mozione presentata da Grosseto Città Aperta, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per esprimere solidarietà all’assessore del Comune di Follonica Mirjam Giorgieri, vittima di una violenta campagna di odio fatta di body shaming e sistematici post sessisti e diffamatori volti a denigrarne la figura di amministratrice e di donna.

“I fatti denunciati dalla Giorgieri, di cui sono vittime anche altri amministratori follonichesi, trascendono infatti l’ambito locale nel quale si sono prodotti, manifestando uno spaccato culturale e sociale tanto grave quanto diffuso – si legge in una nota di Davide Bartolini (capogruppo del Pd), Giacomo Gori (capogruppo del Movimento 5 Stelle) e Carlo De Martis (capogruppo di Grosseto Città Aperta) –. Si impone pertanto una presa di coscienza da parte delle istituzioni e della politica, cui fa carico la responsabilità di costruire modelli positivi per i cittadini e realizzare azioni capaci di eradicare certi fenomeni che, non dimentichiamolo, possono anche trascendere nella violenza fisica. E’ per questo che, insieme ad una doverosa e sentita solidarietà verso l’assessore Giorgieri e, con lei, verso tutte le vittime di violenza in rete, l’approvazione della mozione impegna ora la Giunta comunale a promuovere un progetto educativo rivolto ai giovani per accrescere la sensibilizzazione e la conoscenza sulla comunicazione in rete e supportare le vittime di insulti sessisti, bullismo e body shaming”.

“Tutti gli studi ci dicono, in particolare, che sono le donne a costituire il bersaglio principale dei messaggi di odio – sottolinea il comunicato -. Il ricorso ad insulti sessisti e in generale a commenti misogini, d’altronde, è figlio di un retroterra culturale patriarcale ancora profondamente arretrato che, dietro il paravento di presunti valori tradizionali, non esprime altro che paure e debolezze radicate nel genere maschile e nei suoi tabu, trovando a livello sociale terreno fertile in modo trasversale. Come riportato da Amnesty International nel report ‘Barometro dell’odio – sessismo da tastiera’: ‘si aggredisce la donna che si presenta come autonoma e libera nelle proprie scelte, o perché la stessa si esprime a favore della altre categorie fatte oggetto d’odio, come accade con migranti e musulmani’. Allo stesso tempo da Amnesty viene manifestata grande preoccupazione per il fatto che queste forme di espressione ‘trovino spazio per diffondersi e raccogliere proseliti nel sistema dei media e nell’establishment politico del Paese’. E, come sappiamo, anche certa classe politica locale ha dimostrato di non esserne immune”.

“Confidiamo nell’operato della magistratura e della Polizia giudiziaria affinché il responsabile o i responsabili delle azioni commesse in danno dell’assessore Giorgieri e, più in generale, delle vittime di violenza in rete, siano prontamente individuati e sanzionati come previsto dalla legge – termina il comunicato -. Allo stesso modo confidiamo che il voto unanime del Consiglio comunale su questo provvedimento, arricchito dal contributo fornito dai gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega attraverso due emendamenti, possa costituire il migliore viatico per una progettualità, rivolta ai giovani, capace di contribuire a rendere i cittadini di domani migliori di quanto non siamo noi oggi”.