Consiglio comunale, la Lega: “Sosteniamo maggioranza, critiche di Cerboni lo trasformano in oppositore”

Grosseto. “La Lega e’ un partito che fa parte, a pieno, della coalizione di maggioranza a Grosseto e sostiene il Sindaco Vivarelli Colonna e la sua amministrazione non solo con fedeltà, ma altresì con assoluta convinzione. Questo è un presupposto indefettibile della nostra linea politica. Il voto positivo alla manovra espresso dal consigliere Giacomo Cerboni è apprezzabile, ma non sufficiente in quanto le critiche, aspre e pubbliche, mosse dal medesimo lo trasformano in una sorta di oppositore del sindaco che determina un contrasto inconciliabile con la linea politica della Lega”.

Così il commissario provinciale della Lega Massimiliano Baldini ed il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Bragaglia.

“Siamo certi – sostengono i due esponenti della Lega– che l’esperienza ed il valore di Cerboni non possano che facilitare la condivisione di questo assunto. Per questi motivi, già nei prossimi giorni, ci riuniremo insieme a Cerboni per un chiarimento che, ferme le apprezzabili competenze dello stesso, ponga le basi di un percorso utile a riportare le modalità di ragionamento nell’alveo della fisiologica dinamica del partito e del gruppo e sia prodromico ad un rapporto istituzionale corretto con lo stesso sindaco di Grosseto, ripetiamo politicamente sostenuto a pieno dalla Lega”.

Gli obiettivi del commissario Baldini e del capogruppo Bragaglia sono chiari.

“La Lega di Grosseto – concludono Baldini e Bragaglia -, dopo le difficoltà delle settimane scorse, ha l’obiettivo di appianare ogni spigolatura e di ricostruire, tutti insieme, un cammino che dia forza anche alla nostra azione di governo in città. Siamo certi che, a prescindere da alcune contraddizioni ed amarezze, questa sia anche la volontà di Cerboni”.