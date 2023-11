Attacchi terroristici di Hamas: dal Consiglio comunale pieno sostegno ad Israele

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto si è espresso dopo i brutali attacchi terroristici che sono iniziati il 7 ottobre contro lo Stato d’Israele.

I consiglieri Ludovico Baldi (Lega) e Lorenzo Lauretano (Fratelli d’Italia) hanno presentato un Ordine del giorno, con successivo emendamento presentato dalla minoranza, accolto dall’aula.

“Purtroppo, in questo periodo sono stati lanciati migliaia di missili da Gaza e ci sono state numerose irruzioni militari nel territorio d’Israele che hanno provocato oltre 400 morti, 2000 feriti e 750 dispersi, molti dei quali presi in ostaggio dai terroristi di Hamas – si legge in una nota del Comune -. Ciò premesso, il Consiglio comunale ha espresso totale e profonda solidarietà allo Stato d’Israele e al suo popolo, ivi comprese le comunità ebraiche. E condanna con fermezza il gruppo terroristico di Hamas per gli attentati contro Israele ancora una volta bersaglio di gesti criminali”.

“Inoltre, il Consiglio impegna sindaco e Giunta ‘a rappresentare presso il Governo l’urgenza che l’Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in senso all’Unione Europea che insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, idonea a consentire di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l’escalation militare, di agire per evitare che arrivino fondi a Hamas che siano utilizzati per finanziare attacchi terroristici, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale e umanitario e mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace riaffermando il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo – termina il comunicato -, per l’obiettivo dei due popoli e due Stati’.