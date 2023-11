Energia, Forza Italia: “Bene Governo su geotermia, fonte preziosa per Toscana”

“Il Governo ha varato un pacchetto di misure concrete per superare, in modo strutturale, la crisi energetica, tenendo insieme gli obiettivi di decarbonizzazione e di autosufficienza energetica. Oltre alla semplificazione per le rinnovabili e il rilancio della produzione nazionale di gas, ricordo che abbiamo riserve stimate intorno ai 70 miliardi di metri cubi, mi trova pienamente concorde la scelta di sostenere la produzione geotermica, che ad oggi, secondo le stime, fornisce circa 6 terawattora all’anno, con il rinnovo delle concessioni. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha enormi potenzialità di sviluppo, soprattutto nel territorio toscano e in particolare nel senese e nel grossetano, purché ci sia un quadro normativo chiaro e stabile”.

Questo il commento di Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente della VIII Commissione ambiente, sul decreto energia.