Movimento 5 Stelle, nasce il gruppo territoriale della provincia di Grosseto: nominato il referente

Grosseto. Nasce anche in provincia di Grosseto il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle: il nuovo organismo, dotato di uno statuto e di un regolamento ad hoc, è stato partorito dall’assemblea degli attivisti, che si è riunita ieri mattina, domenica 26 novembre, e che ha eletto come referente del neonato gruppo Massimo Sabatino (nella foto in basso).

“Sono originario della provincia di Salerno, ma ormai mi sento grossetano di adozione – ha spiegato Sabatino durante la conferenza di presentazione del gruppo territoriale pentastellato -. Sono arrivato in città, infatti negli anni ’90 e sono un militare del Savoia Cavalleria. Con questo gruppo territoriale, il Movimento 5 Stelle ha preso la strada del rinnovamento. Adesso, la priorità è istituire una sede che possa essere un punto di riferimento per i cittadini. In seguito nominerò altri componenti del gruppo territoriale, tra cui un mio vice, che si rapporteranno con i cittadini, che sono da sempre al centro della nostra azione politica. In vista delle prossime elezioni amministrative in provincia di Grosseto, che vedranno 14 Comuni al voto, siamo pronti ad interloquire con gli altri partiti e movimenti politici, a patto che rispettino i nostri principi”.

“Ieri si è svolta un’iniziativa importante – ha sottolinato Giacomo Gori, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale di Grosseto -. Grazie alla nascita del gruppo territoriale, che colma un vuoto annoso all’interno del Movimento, gli altri soggetti politici della provincia di Grosseto possono rapportarsi direttamente con il referente Massimo Sabatino in previsione di possibili alleanze in vista delle elezioni amministrative. Se decidiamo di stringere accordi con gli altri partiti è perchè vogliamo governare, portando avanti le nostre idee per migliorare la provincia di Grosseto. Con questo gruppo territoriale, finalmente, il Movimento 5 Stelle si dota di uno strumento istituzionale”.

“Questo gruppo territoriale dimostra che c’è un rinnovato entusiasmo intorno al Movimento – ha dichiarato Lorenzo Olivotto, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, che si va ad affiancare al neoreferente del gruppo territoriale Massimo Sabatino -. Dopo essere stato nominato direttamente dal presidente Giuseppe Conte, attraverso il mio ruolo di coordinatore ho cercato di dare maggiore visibilità ai 5 Stelle. Adesso, ci auguriamo che il gruppo territoriale possa far aumentare gli eletti pentastellati nel Consigli comunali dei Comuni maremmani. La provincia di Grosseto ha un grande capitale umano, è piena di culture di spaccato valore e di grande sensibilità, che noi vogliamo valorizzare. Il gruppo territoriale è espressione di tutto il territorio maremmano e finalmente potremo muoverci come una forza politica unita insieme ai nostri attivisti, cioè con coloro che sono iscritti al gruppo territoriale. Inoltre, c’è un dialogo cordiale con le altre forze politiche”.