Congresso provinciale di Fratelli d’Italia: sarà eletto il nuovo coordinamento

Grosseto. Domenica 3 dicembre, alle 9.30, all’Hotel Granduca, in via Senese n. 170 a Grosseto, è in programma il congresso provinciale di Fratelli d’Italia.

Il programma

La prima mezz’ora dell’assise congressuale sarà dedicata ai saluti istituzionali da parte delle autorità e degli ospiti invitati.

Successivamente, verranno aperti i lavori congressuali, ai quali potranno partecipare solamente gli iscritti. Durante i lavori, verrà letta la relazione politica da parte del coordinatore provinciale uscente Luca Minucci, dopodichè si aprirà il dibattito politico con i vari interventi da parte degli iscritti.

Dopo la fase mattutina riservata al dibattito, che si concluderà attorno alle 13.00, subito dopo, e fino alle 20.00 saranno aperte le urne per eleggere, oltre che il nuovo presidente provinciale, anche 9 componenti del direttivo provinciale, i quali andranno ad affiancare i membri di diritto e quelli che saranno direttamente nominati, come da statuto, dal neo presidente.

Ai lavori congressuali presenzierà l’onorevole Marta Schifone, componente della XI e XII Commissione della Camera dei deputati, assieme ai parlamentari grossetani Fabrizio Rossi (coordinatore regionale di Fratelli d’Italia) e Simona Petrucci.