Segnalazioni dei cittadini, i 5 Stelle: “Una Commissione che ascolta e risolve problemi”

Grosseto “Molte sono le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini sul disagio che vivono quotidianamente”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giacomo Gori, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale di Grosseto.

“Degrado, incuria e insicurezza connotano la gran parte di queste richieste di aiuto che, ne siamo sicuri, non si limitano a tirare in ballo la sola forza politica che rappresentiamo, il Movimento 5 Stelle, ma interessano anche altri schieramenti, sia di maggioranza che di opposizione – continua la nota -. E allora perché non approfondire tutti insieme, nelle sedi opportune e con gli strumenti adeguati, tali sollecitazioni? Crediamo molto nel coinvolgimento e nella partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale del proprio Comune e molte sono le iniziative che abbiamo messo in campo da quando siamo dentro le istituzioni, anno 2011, ma tutte o quasi si sono incagliate sulle secche della politica più autoreferenziale. Ciononostante, continuiamo a pensare che non sia assolutamente un buon motivo per desistere, per vivacchiare tra i banchi dell’opposizione”.

“Per questo ed altri motivi lanciamo l’ennesima proposta dalle pagine e dai quotidiani del sistema informativo locale: che i cittadini si organizzino in gruppi, comitati, associazioni ed altri organismi uniti dal medesimo problema; nominino uno o più referenti e inoltrino richiesta di essere auditi nelle commissioni consiliari permanenti, competenti a seconda della materia – prosegue Gori -. In tali sedi avranno l’occasione di parlare delle loro problematiche, di fronte ai commissari rappresentanti di tutte le forze politiche che compongono il Consiglio comunale. Non solo; da lì potranno partire i lavori di scrittura di atti deliberativi ed altri strumenti istituzionali idonei a risolvere i problemi posti. Ma c’è di più; le sedute consiliari sono pubbliche e registrate. Questo vuol dire assunzione di responsabilità. Saranno i consiglieri commissari a garantire l’attuazione delle misure volte a dare risposte concrete alla cittadinanza”.

“Per agevolare coloro i quali fossero interessati alla proposta, condividiamo di seguito un testo da utilizzare per inoltrare le richieste – termina la nota -:

Al Presidente del Consiglio Comunale

Fausto Turbanti

presidente.consiglio@comune.grosseto.it

e p.c. ai capigruppo consiliari del Comune di Grosseto

Oggetto: richiesta di essere auditi in Commissione consiliare

Il sottoscritto ________, rappresentante del (gruppo di cittadini; comitato, ordine, associazione, etc), chiede di essere audito durante una seduta della Commissione consiliare competente, per informare l’assemblea in merito ad alcune gravi problematiche che riguardano il nostro (quartiere, via, etc), in tema (sicurezza, degrado, pericolo, etc.).

A tal proposito si chiede al Presidente del Consiglio di informare i rispettivi presidenti di commissione, sapendo in ogni caso quanto disposto dall’art.14 c.7 del Regolamento del Consiglio comunale.

Grosseto, ____ Firma”.