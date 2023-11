Giornata contro la violenza sulle donne: Fratelli d’Italia allestisce un gazebo in città

Grosseto. Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Grosseto organizza, per il pomeriggio di sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, un apposito gazebo nel cuore della città.

Dalle 16.30 alle 19.30, in corso Carducci (davanti al bar Chalet), i dirigenti comunali e provinciali, assieme alla senatrice Simona Petrucci, incontreranno la cittadinanza per sensibilizzare la popolazione su questa tematica, che ogni anno in Italia, vedi l’ultimo orribile episodio di alcuni giorni fa del quale è stata vittima la povera Giulia Cecchettin, colpisce migliaia di donne. Episodi che purtroppo nel mondo hanno numeri altissimi, con situazioni di violenza sia fisica che psicologica e molto altro.

“Un’occasione, quella della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, nella quale diventa doveroso ricordare tutte le vittime di femminicidio. Violenze che devono essere contrastate in ogni modo, a partire dal sensibilizzare ed educare le giovani generazioni al rispetto del prossimo. Sarà un’occasione importante, per sensibilizzare e unire le forze contro la violenza, qualunque essa sia”, spiega il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Grosseto, Luca Vitale.