Sicurezza, il Pd: “Violenza dilagante in città, il sindaco e la Giunta hanno fallito”

Grosseto. “Nonostante le numerose iniziative annunciate dalla Giunta guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a Grosseto i problemi di sicurezza nella città persistono anzi, aumentano. Questa situazione solleva un interrogativo fondamentale: le azioni intraprese sono davvero efficaci o si tratta di semplici mosse politiche che mirano a dare un’illusione di controllo e sicurezza?”,

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del Partito democratico.

“I recenti episodi, non ultimo lo scontro avvenuto sabato a Roselle, ma non meno gravi come violenza quelli avvenuti nel centro storico e riguardanti i giovani, dimostrano che, nonostante le promesse di sicurezza, la realtà sul campo è diversa. Le aggressioni tra gruppi di ragazzi o bande di diversa provenienza etnica riflettono una tendenza inquietante alla violenza che le misure fin qui adottate dal Comune non sembrano aver arginato – continua la nota -. La Giunta comunale in questi anni ha fatto leva su iniziative come la vigilanza coordinata, l’espulsione degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali, l’istituzione di un nucleo operativo di sicurezza, l’uso delle telecamere e l’adozione di misure contro i parcheggiatori abusivi. Tuttavia, c’è da chiedersi quanto queste azioni siano state concrete e quanto in gran parte siano state solo dichiarazioni di intenti che non trovano riscontro nella realtà quotidiana dei cittadini”.

“Inoltre, la convinzione che il Comune possa da solo risolvere problemi complessi di sicurezza appare illusoria. La sicurezza è un tema complesso che richiede un intervento multidimensionale e coordinato tra diverse istituzioni e livelli di governo. Il Comune, pur avendo un ruolo importante, non può fare propaganda elettorale promettendo ciò che non può mantenere, tantomeno promuovendo assessorati che si dimostrano solo di bandiera. Il fallimento nel produrre risultati significativi in materia di sicurezza a Grosseto solleva interrogativi sulla responsabilità e sulla trasparenza dell’amministrazione comunale. I cittadini meritano di sapere in che modo le risorse vengono impiegate e quali strategie vengono realmente adottate per garantire la loro sicurezza – termina il comunicato -. In questo contesto l’illusione di controllo fornita dalle promesse politiche diventa non solo inadeguata, ma potenzialmente dannosa, creando un falso senso di sicurezza che può distogliere l’attenzione dai veri problemi e dalle soluzioni necessarie”.