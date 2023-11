Corridoio Tirrenico: il Pd si mobilita per la sua realizzazione

Grosseto. Il Partito Democratico presenterà, in tutti i Consigli comunali, atti per richiedere al Governo un impegno forte e concreto per la realizzazione del Corridoio Tirrenico.

“Dopo numerosi ritardi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha validato l’8 novembre scorso il passaggio da Sat ad Anas del progetto esecutivo del lotto 6B, da Tarquinia a Pescia Romana – si legge in una nota del Pd -. Atto che rende l’opera a tutti gli effetti finanziabile ma che a oggi, nonostante le promesse del Governo e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, ancora non è stata finanziata. Un quadro che desta profonda preoccupazione e nel quale l’unico elemento positivo è rappresentato dall’azione dalla Regione Toscana e del prresidente Eugenio Giani, che ha annunciato da tempo di voler impegnare, per i lotti più problematici, le risorse spettanti alle regioni dei Fondi europei di sviluppo e coesione (Fsc) per ulteriori cento milioni di euro, dimostrando un sostegno concreto e significativo. All’appello dunque manca il Governo nazionale”.

“Nasce da qui la mobilitazione che vedrà impegnati tutti i livelli del Partito Democratico toscano con il ruolo, fondamentale, di Federazioni, Unioni Comunali e gruppi consiliari con la predisposizione e presentazione nei prossimi giorni – termina il comunicato –, di atti nei Consigli comunali interessati dalla realizzazione del Corridoio Tirrenico”.