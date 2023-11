Legge contro il cibo sintetico, Forza Italia: “Bene impegno di Coldiretti”

Grosseto. In un giorno storico per la salvaguardia della salute e della tradizione alimentare, Forza Italia Grosseto esprime il proprio “sostegno convinto all’impegno di Coldiretti nella battaglia contro i cibi artificiali”.

“La Toscana si distingue come un baluardo fondamentale in questa lotta, con 100 amministrazioni e il sostegno di 30.000 cittadini che hanno sottoscritto la petizione, celebrando con gioia l’approvazione definitiva della legge che vieta i cibi costruiti in laboratorio – continua la nota del partito –. L’entusiasmo degli agricoltori italiani di fronte all’approvazione della legge, che vieta la produzione e la commercializzazione di cibi a base cellulare per uso alimentare o mangimi animali, è palpabile. Davanti alla Camera, hanno atteso ansiosi l’esito della votazione prima di esplodere in un lungo applauso”.

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Grosseto sottolinea “l’importanza storica di questa legge considerandola un traguardo storico per l’Italia, che si pone all’avanguardia nella tutela della salute dei cittadini e nella difesa della produzione alimentare tradizionale”.

“Coldiretti ha svolto un ruolo determinante e ora è fondamentale portare questo successo nel dibattito europeo. La legge sul cibo artificiale rappresenta un passo cruciale per proteggere la qualità, la salute e i primati Made del in Italy, soprattutto nell’ambito della dieta mediterranea – sottolinea Forza Italia –. La legge è un impegno a difesa della dieta mediterranea e invia un segnale importante all’Unione Europea. Sottolineiamo inoltre l’importanza del principio di precauzione, evidenziando che l’Unione Europea ha già vietato l’uso di ormoni negli alimenti da oltre 40 anni, una pratica invece presente nei processi produttivi della carne a base cellulare e che la Commissione Agricoltura dell’Europarlamento ha respinto a larga maggioranza un emendamento che proponeva le proteine coltivate in laboratorio come soluzione al problema della dipendenza degli allevamenti europei dagli approvvigionamenti esteri”.

Forza Italia Grosseto riconosce che “un’eventuale richiesta di autorizzazione all’Unione Europea per la commercializzazione di cibi artificiali dovrebbe seguire le stesse procedure previste per i medicinali, tenendo conto dei potenziali rischi per la salute. Questa legge è anche un atto di responsabilità ambientale, come dimostrato dalla ricerca dell’Università della California che evidenzia il potenziale di riscaldamento globale della carne sintetica, superiore da 4 a 25 volte rispetto a quello della carne bovina tradizionale”.

Forza Italia Grosseto conclude esprimendo “apprezzamento per questo significativo passo avanti nella salvaguardia della salute, della tradizione alimentare e dell’ambiente” e ribadisce il proprio impegno “per un futuro alimentare sostenibile”.