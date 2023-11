Balneari, Simiani: “Caos annunciato, da Governo Meloni solo slogan”

Grosseto. “Sui balneari il Governo conferma la scarsa capacità di dare risposte a un settore rilevante della nostra economia turistica, ma soprattutto ribadisce di non mantenere le promesse elettorali fatte alle ultime elezioni politiche. Il richiamo dell’Europa è purtroppo un atto annunciato che crea caos in un comparto strategico per numerosi territori e compromette l’attività di moltissime imprese che hanno difficoltà a programmare gli investimenti”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.