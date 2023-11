Decreto Bollette, Simiani: “Governo Meloni penalizza l’Isola del Giglio”

Roma. “Il Governo Meloni dimentica l’Isola del Giglio e boccia il mio ordine del giorno al Decreto Bollette che avrebbe velocizzato la realizzazione dell’elettrodotto, garantendo quindi costi energetici ridotti per famiglie ed imprese, oltre alla salvaguardia di un ecosistema marino e naturalistico straordinario”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, sul suo atto respinto oggi, mercoledì 15 novembre, dall’aula di Montecitorio.

“Nel 2021 Terna aveva inserito nel suo piano di investimenti triennale la realizzazione di un cavo sottomarino dalla costa all’Isola del Giglio, ma i tempi si stanno pericolosamente ampliando per problemi di costi. Volevamo sbloccare la situazione, ma evidentemente per la destra il benessere della comunità l’Isola del Giglio non è una priorità”: conclude Marco Simiani.