Natale, approvata la mozione di Forza Italia: “No al cambio di nome in festa d’inverno”

Grosseto. Discusso e approvato a larga maggioranza la mozione presentata in Consiglio comunale, a Grosseto, da Amedeo Gabbrielli, del gruppo Forza Italia Ppe, per il rispetto delle tradizioni, delle radici cristiane dell’Italia e dell’Europa e della festa del Natale presso l’Istituto universitario europeo di Firenze.

«Cambiare il nome al Natale non significherebbe garantire la diversità e l’inclusione, ma solo cancellare ogni riferimento alle nostre radici, lontane oltre duemila anni», spiega il consigliere comunale Gabbrielli, che poi aggiunge: «Anche il cardinale Giuseppe Betori è intervenuto sulla vicenda, definendo ridicolo questo tentativo di negare un fatto storico, come la nascita di Gesù. Certamente sono da capire quali siano state le ragioni e le motivazioni che hanno spinto i promotori della proposta a sostituire il Natale con la festa d’inverno».

In conclusione Gabbrielli ringrazia tutti i consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto l’ordine del giorno, oltre a quelli di minoranza, come Pizzuti e Bernardini, che sono intervenuti a sostegno: «Purtroppo – aggiunge Gabbrielli –, leggo con rammarico che a Gavorrano, durante la presentazione di un atto simile in consiglio comunale, sono accaduti fatti spiacevoli che poco hanno a che vedere con la politica. Al consigliere Giacomo Signori va il mio sostegno e la mia solidarietà, dopo quanto accaduto nei suoi confronti durante la seduta consiliare».