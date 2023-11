Sanità, Simiani: “Governo garantisca risorse alla Scuola di Robotica di Grosseto”

Grosseto. “La Scuola di Robotica dell’ospedale Misericordia di Grosseto festeggia i suoi 20 anni: un progetto visionario che oggi si è concretizzato come un’eccellenza locale. Ringraziamo professionisti come il professor Giulianotti, il dottor Coratti, i direttori generali Salvi e D’Urso, insieme a tutti gli operatori dell’ospedale, per i risultati straordinari raggiunti. In questo contesto sanitario è ora cruciale attivare nuovi finanziamenti per sostenere progetti specifici come questo, riconoscendo la Scuola a livello nazionale ed internazionale. È fondamentale che lo Stato e il Ministero della salute garantiscano risorse adeguate e valorizzino la Scuola come polo formativo.

Inoltre, promuovere collaborazioni con Università, inclusa l’Università di Chicago, contribuirà a consolidare questa importante esperienza. Celebriamo oggi la Scuola di Robotica con la promessa di assicurare continuità e crescita, riconoscendo e valorizzando tutta la sua storia straordinaria e tutti i suoi protagonisti”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd.