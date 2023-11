Mozione sul Natale strappata, Rossi: “Grave gesto di cialtroneria, Borghi si dimetta”

Gavorrano (Grosseto). “L’assessore comunista del comune di Gavorrano Massimo Borghi, che strappa in segno di disprezzo un atto amministrativo e politico dell’opposizione riguardante una mozione sulla festività nazionale del Natale di Gesù, durante la discussione nel Consiglio comunale, è un gesto e un atto di assoluto disprezzo nei confronti delle istituzioni e di tutti i cittadini gavorranesi”.

A dichiaralo è l’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia.

“La mozione riguardante la festività nazionale del Natale di Gesù, è stato etichettata da Borghi come ‘atto fascista’ – commenta Rossi -, quando invece l’atto presentato dalle opposizioni, tra le quali anche la nostra consigliera comunale Chiara Vitagliano, non era altro che un atto democratico presentato dai rappresentanti dei cittadini nel consesso, il Consiglio comunale, che i cittadini stessi rappresenta. Possiamo solo definire quanto fatto da Borghi un atto di cialtroneria istituzionale vera e propria, non degna di un rappresentante delle istituzioni, che dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza a ricoprire un ruolo istituzionale, scambiando il Consiglio comunale con un Soviet, nella migliore delle ipotesi, o in osteria di scarso livello, nella peggiore“.

“Considerato che il comportamento dell’assessore Borghi dimostra la sua totale incapacità o insufficienza a ricoprire incarichi istituzionali, consiglio allo stesso di rassegnare le dimissioni dall’incarico nella speranza che quanto accaduto non sia che l’ultimo epitaffio della sua carriera politica”, conclude Fabrizio Rossi.