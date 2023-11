La lista Vivarelli Colonna: “Pieno sostegno al sindaco, lavoriamo compatti per il bene della città”

Grosseto. “La lista civica Vivarelli Colonna sindaco è più unita e compatta che mai e continuerà a sostenere il sindaco di Grosseto”.

Con queste parole, l’avvocato Roberto Baccheschi, coordinatore della lista civica, mette a tacere i rumors di stampa relativi ad uno smembramento dell’organismo che sostiene Antonfrancesco Vivarelli Colonna e alla nascita di un nuovo movimento civico, denominato “Grosseto futura”, in cui potrebbero confluire i membri della stessa lista civica.

“Non vogliamo farci dettare l’agenza politica da nessuno – sottolinea Baccheschi -. A TV9, durante una trasmissione, ho parlato della possibile nascita di ‘Grosseto futura’, spiegando che si tratta di un contenitore che confluirà nella lista civica Vivarelli Colonna sindaco e sosterrà l’operato del primo cittadino. Se passerà la legge sul terzo mandato dei sindaci dei Comuni di medie dimensioni, il nostro candidato sarà esclusivamente Vivarelli Colonna, anche perchè sfido chiunque a trovare un profilo migliore del suo. Nel caso in cui l’attuale sindaco non si potesse ricandidare, la lista civica che porta il suo nome continuerà a esistere e sosterrà un nuovo aspirante primo cittadino. La maggioranza non ha alcun mal di pancia nei confronti di Antonfrancesco Vivarelli Colonna: ho contatti costanti con gli altri esponenti dei partiti di centrodestra, con cui c’è coesione e grande lavoro di squadra. Il sindaco è un valore aggiunto per la nostra coalizione”.

“Non posso escludere che altri esponenti del centrodestra stiano progettando un futuro diverso da quello che ho prospettato nelle mie precedenti dichiarazioni – continua Baccheschi -, ma escludo categoricamente che i membri della lista civica Vivarelli Colonna sindaco possano confluire in altre liste o in partiti. Saremo in campo anche nelle prossime elezioni amministrative, perchè il nome di Antonfrancesco Vivarelli Colonna è un grande catalizzatore ed è attraente. La nostra lista civica è compatta, lavora in armonia per il bene della città e appoggerà sempre il sindaco. ‘Grosseto futura’, quando nascerà, sarà un contenitore di idee, un gruppo di lavoro a sostengo della lista civica Vivarelli Colonna sindaco e non avrà nessuna osmosi verso Forza Italia, come ipotizzato da alcun articoli di stampa. Si tratta di un progetto embrionale”.

“Prossimamente creeremo un’associazione strutturata che si chiamerà ‘Grosseto futura’ – termina e ribadisce Baccheschi -, che sosterrà in maniera indissolubile e certa Antonfrancesco Vivarelli Colonna”.

Entusiasta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Sono orgoglioso e onorato per la tanta fiducia che mi viene ancora una volta dimostrata. Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione: sono certo che insieme faremo grandi cose per Grosseto”.