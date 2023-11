Congresso provinciale di Azione: sarà eletto il consiglio direttivo

Grosseto. Si svolgerà a Grosseto, venerdì 10 novembre, alle 17, nella Sala Rossa dell’Hotel Granduca, in via Senese, il secondo congresso provinciale di Azione.

“Tutti i tesserati sono invitati a prendere parte ad uno dei momenti più importanti della vita del partito per l’individuazione degli organi del direttivo e la definizione delle linee di indirizzo politico – si legge in una nota di Azione Grosseto -. La prima ora congressuale sarà aperta ai simpatizzanti, agli ospiti e alle autorità invitate. Domenica 29 ottobre è scaduto il termine regolamentare per presentare le candidature, con l’indicazione alla carica di segretario provinciale, unitamente alla lista collegata dei candidati alla direzione provinciale”.

“Durante il congresso verranno presentati pubblicamente la mozione del segretario provinciale candidato, Francesco Grassi, ed i componenti della direzione provinciale che verranno sottoposti al vaglio elettorale dell’assemblea provinciale – termina il comunicato -. In tale occasione sarà ancora possibile iscriversi ad Azione, per chi non lo avesse ancora fatto”.

Per informazioni scrivere ad azionegrosseto@gmail.com o chiamare Antonio al numero 349.7197878.