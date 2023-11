Maltempo, Simiani: “Paese in ginocchio, ma destra si occupa di Premierato e ponte sullo Stretto”

“Nel nostro Paese in 48 ore si sono verificati 73 eventi estremi: in Italia circa 11 milioni di persone sono a rischio alluvione e frane e chi continua a negare che siano in corso mutamenti climatici che mettono a rischio la vita dei cittadini è moralmente colpevole dei disastri”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Oggi ricorre l’anniversario dell’alluvione di Firenze e la Maremma: nel 1966 si verificarono una tempesta perfetta ed un evento meteorologico straordinario che, unito all’assenza di un sistema moderno di monitoraggio e di soccorso, ha portato alla tragedia che tutti ricordiamo. Da quell’evento in questi decenni abbiamo imparato molto, creando la Protezione Civile, le autorità di bacino dei fiumi ed intervenendo per limitare le conseguenze disastrose del maltempo. Il surriscaldamento globale sta però compromettendo questi interventi limitandone gli effetti e mettendo a rischio zone del Paese sempre più numerose.

Proprio quando occorreva investire di più e meglio in prevenzione, anche grazie ai finanziamenti del Pnrr, il Governo Meloni non solo non ha messo risorse nella Legge di Bilancio, ma ha di fatto cancellato 1 miliardo e 300 milioni di euro di progetti contro il dissesto idrogeologico soprattutto per i territori fragili. La destra ha trovato il tempo per stravolgere la Costituzione con la riforma del Premierato e le risorse per il ponte sullo Stretto dimenticando colpevolmente la prevenzione contro i disastri ambientali, alimentando addirittura il negazionismo contro i mutamenti climatici. Le tragedie degli ultimi mesi di Marche, Emilia Romagna e Toscana sono un monito per questa maggioranza incapace e pericolosa“, conclude Marco Simiani.