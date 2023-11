Festa delle Forze Armate, Rossi: “Doveroso rendere omaggio a chi ha donato vita per la patria”

Grosseto. “Tributiamo massimo onore alle nostre Forze Armate, difensori della patria. Ho firmato la proposta di legge per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre, anniversario della vittoria”: così l’onorevole grossetano Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Ogni anno il 4 novembre ha luogo la celebrazione per ricordare l’unità nazionale e le nostre Forze Armate. È importante ricordare e rendere omaggio ai tanti soldati che con il loro impegno si sono sacrificati e hanno donato la loro vita per la patria. Proprio in questo giorno, a Grosseto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha potuto inaugurare un monumento e la targa del 4° Stormo Caccia per celebrare i cento anni dalla nascita dell’Aeronautica Militare. Tra la nostra città e il 4° Stormo esiste un rapporto indissolubile. Pertanto, alla presenza del colonnello Filippo Monti, abbiamo inaugurato questo monumento nei pressi dell’aeroporto militare al fine di celebrare questo storico sodalizio tra l’aviazione militare e la mia città – continua Rossi -. Mi preme ringraziare il 4° Stormo e tutte le Forze Armate cittadine e italiane, per il servizio che rendono giornalmente a tutti i cittadini italiani e al nostro territorio, contribuendo in modo determinante a garantire la nostra tranquillità, legalità e sicurezza. Le nostre Forze Armate sono degni discendenti dei nostri soldati che ci portarono alla vittoria il 4 novembre 1918″.