Il Pd provinciale si rinnova, ecco la nuova segreteria politica: tutti i membri

Grosseto. Il Partito Democratico provinciale ha rinnovato la propria segreteria politica e gli incarichi esecutivi. Ad annunciarlo è il segretario provinciale, Giacomo Termine: “Dopo il congresso ci siamo ritrovati in direzione per fissare i punti cardine delle attività dei prossimi mesi – spiega Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico -, lavorando sul fronte locale per le amministrative e contemporaneamente per le europee, avvieremo anche una conferenza programmatica che coinvolgerà tutte le articolazioni locali. All’interno di questo percorso nella composizione della nuova segreteria provinciale si è tenuto conto della rappresentanza di tutte le sensibilità politiche, dell’identità di genere e della rappresentanza territoriale”.

La segreteria provinciale

La nuova segreteria provinciale del PD è quindi così composta: in rappresentanza della componente Schlein ne fanno parte Barbara Pinzuti (vice segretaria); Manuele Bartalucci (organizzazione); Lucia Tosini (cultura, pari opportunità, pubblica istruzione); Lidia Bai (aree interne); Rodolfo Bassi (sanità e sociale); Leonardo Culicchi (politiche del lavoro).

E in rappresentanza della componente Bonaccini: Monica Fanciulli (infrastrutture); Rachele Nanni (agricoltura e turismo); Cinzia Tacconi (ambiente e transizione ecologica); Alberto Bertinelli (enti locali); Saimo Biliotti (servizi pubblici locali); Mariano Genovese (sviluppo economico).

Ci sono poi i membri di diritto e gli invitati permanenti come la portavoce provinciale delle donne Margherita Ambrogetti Damiani, il segretario provinciale dei Giovani Democratici Cristian Marchini ed il tesoriere provinciale Daniele Capperucci.

“Vorrei fare un ringraziamento ai membri della precedente segreteria – dichiara Giacomo Termine –: grazie al loro lavoro abbiamo raggiunto importanti obiettivi in questi anni.”